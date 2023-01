Manovra sbagliata in via Rometta Furgone sfonda una vetrina

Il botto, che pare sia stato notevole, ha svegliato i residenti che dormivano ai piani superiori del condominio. In diversi sono scesi a vedere cosa fosse successo, nella notte tra venerdì e sabato, sul tratto di via Rometta più prossimo a Largo Verona. Era da poco passata la mezzanotte quando un furgone bianco ha mandato in frantumi una delle vetrine di un esercizio commerciale che si affaccia sul marciapiede sfondandola col muso. Nessuna ‘spaccata’, tuttavia, nel senso proprio del termine, perché non si è trattato di un furto. L’accaduto era dovuto semplicemente, stando ai primi accertamenti, ad un’errata manovra del conducente del furgone, che per cause al vaglio della polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo finendo letteralmente dentro il negozio, ovviamente chiuso a quell’ora. Sul posto una pattuglia della polizia locale che, effettuati i rilievi di legge, ha poi contattato i titolari dell’esercizio che hanno preso visione del danno, tutt’altro che trascurabile, alla vetrina stessa.