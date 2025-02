Modena-Mantova, sassaiola sui binari e tifosi vandali sul treno. Priolo: “Vergognoso”

Modena, 2 febbraio 2025 – Rifiuti, bottiglie di birra vuote abbandonate ovunque, pavimenti imbrattati e toilette intasate sul treno. Ma anche atti vandalici ancora più pesanti come una sassaiola sui binari, alla stazione di Modena, l’azionamento dei freni di emergenza, lo sbloccaggio delle porte del convoglio a bordo del quale circa 700 tifosi del Mantova hanno raggiunto la città dove ieri sabato 1 febbraio, si è disputata la partita di serie B allo stadio ‘Braglia’.

Lo stato del treno a bordo del quale i tifosi del Mantova hanno raggiunto Modena per la partita di serie B

A denunciare l’accaduto è Trenitalia con una nota, ma anche l’assessora regionale alle Infrastrutture, Irele Priolo, che oggi, domenica 2 febbraio, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui si vede lo stato del treno su cui viaggiavano i tifosi del Mantova.

Il treno e le misure di sicurezza

“Il treno – si legge nella nota di Trenitalia – è uno dei nuovi Rock acquistati da Trenitalia Tper” ed era partito da Mantova in perfette condizioni. Tra l’altro Trenitalia Tper, a seguito della segnalazione della Questura di Mantova, “si era immediatamente attivata prevedendo la presenza a bordo di personale di supporto sia di assistenza clienti sia di FS Security in contatto costante con le sale operative di Trenitalia Tper e di Rfi”.

Gli atti vandalici

Le precauzioni, però, non sono bastate e “durante il viaggio si sono verificati atti vandalici che hanno comportato soste prolungate nelle stazioni di fermata e due stop non programmati del treno con conseguenti ritardi sulla linea. In particolare sia a Rolo che in arrivo a Modena sono stati azionati indebitamente i freni di emergenza e sono state sboccate le porte di discesa. In arrivo a Modena alcune decine di tifosi sono poi scesi sui binari facendo esplodere petardi e fumogeni, lanciando sassi anche in direzione del treno e tentando uno scontro con i tifosi del Modena. La presenza dei tifosi sui binari ha comportato anche la sospensione della circolazione nel nodo di Modena per circa 15 minuti. A Carpi è stato necessario un intervento di soccorso sanitario.

Il video dell’assessora Priolo

L’assessora Priolo, insieme al video di denuncia, ha scritto un post in cui scrive: “Non abbiamo a che fare con il concetto di sport e soprattutto non credo che questi "tifosi", se li vogliamo così definire, rendano onore alla loro città. Le immagini saranno consegnate alle autorità, ma poiché non è la prima volta che accade anche con altre tifoserie, ritengo necessario denunciare pubblicamente l’accaduto. Lasciare i vagoni in queste condizioni è un atto vergognoso, una gravissima mancanza di rispetto verso i lavoratori e gli altri passeggeri. Non possiamo tollerare questa inciviltà iniziata peraltro con una sassaiola lungo i binari. Lo sport dovrebbe essere un’occasione di festa, non un pretesto per vandalismo e violenza! Ringrazio il sindaco Mattia Palazzi, con cui mi sono sentita, per la presa di posizione e distanza assunti.”.

La denuncia alla Polizia Ferroviaria

Trenitalia Tper nella nota ribadisce che “consegnerà le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza di bordo alla Polizia Ferroviaria e procederà con formale denuncia”.