Centro impiego Sassuolo cerca per un’azienda del settore chimico di Casalgrande un manutentore impianti meccanici, meglio se con esperienza e se in possesso del patentino per carrellista. Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno. Domande entro il 12102023.