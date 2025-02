Manutenzione: a lavoro sulle strade il nuovo mezzo

Cavezzo scopre il vantaggio dal potenziamento dell’Ufficio Tecnico e dell’arrivo di nuovi cantonieri già al lavoro per una gestione più efficace e tempestiva del territorio, ma soprattutto per la manutenzione degli spazi pubblici. "Con l’ampliamento della squadra dei cantonieri – dice il sindaco Stefano Venturini – possiamo finalmente intervenire con costanza, non solo sulle situazioni ordinarie ma anche su quelle straordinarie che richiedono rapidità per evitare che piccoli problemi diventino criticità più grandi. Il nostro obiettivo è rendere Cavezzo un paese sempre più curato e vivibile per tutti i cittadini". Quasi contestualmente a queste novità, il Comune ha anche provveduto a dotarsi di nuova spazzatrice per la pulizia delle strade. Il nuovo mezzo consentirà di effettuare spazzature supplementari senza gravare sulla tariffa Aimag, che garantisce una sola spazzatura a settimana.