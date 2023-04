Manutenzione e montaggio di impianti industriali

Azienda di Castelnuovo Rangone cerca tre montatori in ambito meccanico e metalmeccanico che svolgano mansioni relative a manutenzioni e montaggi di impianti industriali (ceramici, alimentari, ecc..) presso i propri clienti. Pertanto, l’accettazione dell’impiego comporterà la disponibilità a effettuare trasferte sia in Italia che all’estero. Ai candidati è richiesta una conoscenza base della lingua inglese e spagnola, sia scritta che parlata, e il possesso del titolo di studio come perito meccanico, oltre ad una conoscenza generica nell’uso del pc e del pacchetto office. Richiesto il possesso del patentino per il muletto e Ple. Indispensabile avere una pregressa esperienza nella mansione, anche minima, ed essere automunito. A chi viene assunto sarà offerto un contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in indeterminato. L’orario di lavoro è tempo pieno. Per candidarsi clicca sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]