Manutenzione, stanziati 200mila euro per le ’strade bianche’

La Giunta ha stanziato 200mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di ‘strade bianche’. Nel territorio carpigiano sono ben 40 i chilometri di questo tipo di arteria stradale (mantenuta ‘a bianco’ o con materiale inerte per garantire la percorribilità): si tratta perlopiù di strade vicinali e di bonifica, realizzate per collegare i vari appezzamenti agricoli, ma utilizzate anche come itinerari alternativi alla viabilità principale. Le condizioni meteo degli ultimi tempi hanno provocato deformazioni, cedimenti, crepe e sconnessioni particolarmente consistenti tali da rendere problematica la circolazione veicolare. Da qui la decisione di intervenire per migliorare la struttura della massicciata stradale, rendere omogenea l’intera sede stradale, garantire la percorribilità, aumentare la sicurezza e ridurre i costi di manutenzione. Il cronoprogramma prevede una novantina di giorni complessivi di lavorazione, nell’arco di tre mesi consecutivi dall’avvio lavori, per fresare ed eseguire i seguenti trattamenti aggiuntivi a seconda dei casi: trattare con granulato; risagomare con misto stabilizzato; compattare; intervenire lievemente sullo strato superficiale. Il tutto senza escludere, in futuro, una eventuale posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso.