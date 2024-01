Manutenzione strade a Settecani

Da lunedì 15 a mercoledì 17 gennaio saranno realizzati i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del sottofondo stradale nell’incrocio tra le strade provinciali 16 e 17 a Settecani, nei territori comunali di Castelvetro, Castelnuovo e Spilamberto. A comunicarlo è la Provincia di Modena, che aggiunge: "Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, sarà istituito un senso unico sulla strada provinciale 16 in direzione Spilamberto, partendo dall’incrocio dell’impianto semaforico con la strada provinciale 17 per una lunghezza di circa 70 metri, nel tratto fronteggiante la sede del circolo Arci. Il traffico proveniente da Spilamberto e diretto verso Castelnuovo verrà quindi deviato su via Belvedere per poi immettersi sulla Nuova Pedemontana (ad esclusione dei residenti). Le limitazioni saranno attive dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per i tre giorni di attività di cantiere".

m.ped.