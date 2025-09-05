Manutenzione strade, intervento da un milione

Il Comune mette mano alla manutenzione delle sue strade comunali più ammalorate, specialmente quelle delle frazioni. Lo stanziamento previsto, la cui copertura finanziaria è stata ottenuta dalla ripartizione dell’avanzo di amministrazione, è di 1.070.000 euro.

"Dopo la sistemazione dei manti stradali di quasi un milione di euro fatta nel 2022 ed i 350mila nel 2023, saltando l’anno scorso perché i fondi sono stati dirottati per la sistemazione del ponte Foscaglia, quest’anno – fa sapere il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli - abbiamo stanziato oltre un milione di euro. In questi giorni è stata affidata la progettazione, che dovrà seguire le nuove normative Cam, e contiamo di essere molto celeri per arrivare in tempi brevi alla gara di appalto.

Si partirà dalle strade più critiche come via Albero, via Bettola, via Cà Bianca e via San Lorenzo. Poi, proseguiremo su altri tratti stradali con particolari criticità".

La rete viaria extraurbana di Finale Emilia è tra le più cospicue della Provincia di Modena, con uno sviluppo complessivo di circa 200 chilometri ed è costituita sia da strade pavimentate che da strade bianche, comunali e vicinali. L’intervento di manutenzione straordinaria interesserà specifici tratti stradali. Rientrano nell’investimento di manutenzione oltre alle strade citate, anche via Selvabella, via Vallicella, via Comunale Rovere, corso Cavour e via Saffi. Interventi sono previsti anche sulle strade bianche, in particolare in via Gnoli, via Serraglio, via Redena Cremonine e via Rosse. Verranno inoltre realizzati cinque dossi per rallentare la velocità dei veicoli in via per Modena (due), via Cappuccini, via Cassetti e via di Sotto.

Alberto Greco