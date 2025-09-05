Il gioco dei pusher
CronacaManutenzione strade, intervento da un milione
5 set 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Manutenzione strade, intervento da un milione

Il Comune mette mano alla manutenzione delle sue strade comunali più ammalorate, specialmente quelle delle frazioni. Lo stanziamento previsto, la cui copertura finanziaria è stata ottenuta dalla ripartizione dell’avanzo di amministrazione, è di 1.070.000 euro.

"Dopo la sistemazione dei manti stradali di quasi un milione di euro fatta nel 2022 ed i 350mila nel 2023, saltando l’anno scorso perché i fondi sono stati dirottati per la sistemazione del ponte Foscaglia, quest’anno – fa sapere il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli - abbiamo stanziato oltre un milione di euro. In questi giorni è stata affidata la progettazione, che dovrà seguire le nuove normative Cam, e contiamo di essere molto celeri per arrivare in tempi brevi alla gara di appalto.

Si partirà dalle strade più critiche come via Albero, via Bettola, via Cà Bianca e via San Lorenzo. Poi, proseguiremo su altri tratti stradali con particolari criticità".

La rete viaria extraurbana di Finale Emilia è tra le più cospicue della Provincia di Modena, con uno sviluppo complessivo di circa 200 chilometri ed è costituita sia da strade pavimentate che da strade bianche, comunali e vicinali. L’intervento di manutenzione straordinaria interesserà specifici tratti stradali. Rientrano nell’investimento di manutenzione oltre alle strade citate, anche via Selvabella, via Vallicella, via Comunale Rovere, corso Cavour e via Saffi. Interventi sono previsti anche sulle strade bianche, in particolare in via Gnoli, via Serraglio, via Redena Cremonine e via Rosse. Verranno inoltre realizzati cinque dossi per rallentare la velocità dei veicoli in via per Modena (due), via Cappuccini, via Cassetti e via di Sotto.

Alberto Greco

