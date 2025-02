Manutenzioni stradali, lavori per 800mila euro

Prende il via un pacchetto di manutenzioni stradali del valore di 800 mila euro. Da oggi sarà interessato lavori di riasfaltatura viale Caduti in Guerra e, a seguire, tra altre, le vie De Manzini, De Giacomi, Meloni, Marinetti e Berengario. Per consentire l’intervento in viale Caduti in Guerra, che avrà durata di alcuni giorni e si svolgerà nella fascia oraria 8.30-17.30, sarà necessario operare un restringimento di carreggiata e la circolazione sarà possibile su una sola corsia di marcia delle due presenti. In prossimità e corrispondenza dei lavori, che procederanno con cantiere mobile, sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione.

Sempre da oggi via Giardini all’altezza del civico 16 sarà interessata da un intervento alla rete acquedottistica a cura del gruppo Hera, con la sostituzione di una valvola del diametro di 50 centimetri. Per consentire l’intervento, fino a mercoledì 12 febbraio (salvo imprevisti), è prevista la chiusura al traffico della carreggiata con direzione periferia di via Giardini e i mezzi provenienti da piazzale Risorgimento saranno deviati in viale Tassoni con percorso alternativo consigliato su largo Aldo Moro, via Emilia ovest, viale Barozzi, per accedere, poi, nuovamente in via Giardini. Sarà inoltre tolta corrente alla linea filoviaria del trasporto pubblico; le variazioni ai percorsi degli autobus urbani 11 e 13 sono pubblicate sul sito di Seta.

Durante l’esecuzione dei lavori, nella giornata di domani, dalle 8.30 alle 15 circa, sarà inoltre sospesa l’erogazione dell’acqua. Le utenze coinvolte, preventivamente avvisate da Hera, si trovano in via Gaddi, via Giardini (dal civico 1 al civico 393), via Cardarelli (dal civico 1 al civico 45), via Tassoni (dal civico 93 al civico 131) e il civico 2 di via Cavedone. In caso di urgenza è possibile contattare il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione, gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.