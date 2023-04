Mappe digitali per tour in centro

Cosa fare a Castelvetro nel "weekend lungo" di Pasqua? Sono diversi gli appuntamenti. Intanto la visita al borgo storico, da effettuarsi in libertà non solo con le consuete audioguide, ma anche con l’utilizzo di un’audiopenna e di una mappa interattiva da noleggiare in loco domani. Da non perdere, in centro storico, la mostra "Fili d’oro a Palazzo" (domani ore 15-18). C’è poi la tappa al castello di Levizzano Rangone che, sempre domani, aprirà le porte per una visita guidata tematica alle sue sale e al museo Rosso Graspa alle 16 e 17.30. Per gli amanti dell’enogastronomia ci sono poi gli appuntamenti con visite e degustazioni nelle cantine e nelle acetaie del territorio castelvetrese, come Acetaia Boni (oggi e domani), Acetaia "La Vecchia Dispensa" (oggi e domani) e Cleto Chiarli (oggi e domani mattina).

m.ped.