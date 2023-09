Mara-banda, sfida a Maranello per scopo benefico

Serata all’insegna della musica a Maranello con "Mara-banda". L’iniziativa, proposta da Italia del Futuro inaugura la tradizionale Festa della Solidarietà provinciale e si terrà domani sera alle 20 in Sala Scaramelli di via Alfredo Dino Ferrari, al civico 43. "La Festa della Solidarietà di quest’anno vedrà impegnato il team di Italia del Futuro fino alla fine di ottobre in vari eventi sparsi per la provincia, momenti ludici e culturali utili a costruire la squadra in vista delle amministrative del 2024", spiega il presidente Davide Nostrini, annunciando come i fondi raccolti nel corso dell’evento saranno utilizzati nell’ambito delle iniziative di solidarietà legate ad Italia del Futuro. Nel corso della serata inaugurale della kermesse sette giovani artisti modenesi si sfideranno a colpi di musica per vincere il primo premio della serata. I protagonisti di "Mara-banda" saranno Alessandro Degola, Giulia Sancassiani, i The Shamblers, i Soul Out, I Vega Cat, i Reeve e i The Innocent. La serata sarà accompagnata da un menù tradizionale a base di crescentine e dall’open bar.