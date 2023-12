Maranello, a Capodanno botti vietati a partire dalle 22

Il Comune di Maranello ha emesso, attraverso un’apposita ordinanza, le indicazioni riguardanti i festeggiamenti per il Capodanno. In particolare dalle 22 del 31 dicembre alle 18 del giorno dopo è fatto divieto di far esplodere petardi o artifici pirotecnici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche, nonché in quelle private se possono provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali, o conseguenze di qualsiasi genere o natura. Il divieto riguarda inoltre l’accensione di lanterne e mongolfiere alimentate a fiamma. L’ordinanza vieta anche di portare in Piazza Libertà bombolette spray contenenti liquidi urticanti, contenitori in vetro e lattine in occasione dell’evento organizzato per il Capodanno in piazza Libertà.