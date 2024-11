Maranello Cafè cambia gestione: "Avventura lunga 24 anni, grazie"

Cambio della guardia per il ‘Maranello Cafè’, che cambia gestione a seguito degli esiti del bando di assegnazione che ha riassegnato la gestione del locale, uno dei più frequentati e conosciuti in città, con vetrine e tavolini strategicamente attestati in piazza Libertà. Temporaneamente chiuso in attesa del ‘passaggio di consegne’, il locale, la cui proprietà è del Comune, riaprirà non appena saranno perfezionati i passaggi formali necessari a ratificare gli esiti del bando e i nuovi gestori prenderanno possesso dei locali. Quanto alla gestione uscente, ha affidato ad una nota il proprio ‘arrivederci’ alla clientela. "Con un pizzico di malinconia e tanta gratitudine, annunciamo la chiusura della nostra gestione del Maranello Café. Dopo 24 anni di attività ininterrotta, un’avventura ricca di soddisfazioni e di momenti indimenticabili, abbiamo deciso di voltare pagina. Desideriamo – si legge ancora – ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa lunga e bella storia. Ai nostri clienti: grazie per averci scelto giorno dopo giorno, per aver condiviso con noi i vostri momenti più belli e per averci fatto sentire parte della vostra vita. Ai nostri fornitori: un ringraziamento speciale a tutti i nostri partner che ci hanno sempre fornito prodotti di altissima qualità. Ai nostri dipendenti e collaboratori grazie perché la vostra passione, dedizione e professionalità hanno reso il Maranello Café un luogo speciale. La decisione di chiudere è stata difficile, ma riteniamo sia giunto il momento di intraprendere nuove sfide".

s.f.