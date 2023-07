Maranello, cantieri negli edifici scolastici

Due importanti cantieri sugli edifici scolastici di Maranello. Avviati in questi giorni, coinvolgono la scuola materna Agazzi e l’edificio che ospita le secondarie di primo grado Ferrari e Galilei e verranno terminati entro l’inizio del prossimo anno scolastico per preservare l’attività didattica. "L’edilizia scolastica resta un’assoluta priorità per questa Amministrazione: negli anni – spiegano il sindaco Luigi Zironi e l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Ferrari – siamo riusciti a cogliere diverse opportunità, non ultime quelle garantite dai fondi del PNRR, e ad intervenire su sicurezza ed efficientamento energetico dei plessi scolastici cittadini". In questa direzione vanno, in effetti, gli interventi in programma: il primo, sulle scuole Agazzi di piazza Amendola, riguarderà la copertura e comporterà un investimento di quasi 300mila euro, 195mila dei quali arrivano da PNRR, mentre il secondo intervento – sulle ‘Ferrari’ – va a completare quello già eseguito la scorsa estate, e porterà la classe sismica della struttura al massimo grado con l’apposizione di giunti strutturali su pareti e pavimentazioni. Intervento complesso per 795mila euro finanziato in parte (531mila euro) da fondi ministeriali intercettati a suo tempo dall’Amministrazione.