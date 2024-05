Maranello, c’è Tosi in pole per la panchina. Mister Molinari invece, saluta il Finale

Da Reggio arrivano news sul possibile addio di mister Andrea Paganelli dall’Arcetana per approdare alla Cdr Mutina, con Pier Francesco Pivetti ds, ma la società orange ha smentito. Intanto a Fiorano dopo il capolavoro salvezza hanno salutato mister Marco Santi e il vice Davide Bortolotti, nonostante la conferma arrivata dal ds Omar Ferrari. Il Colombaro ha confermato il centrocampista ’97 Giosuè Gazzotti. In Prima il neopromosso Corlo conferma l’intero staff tecnico e l’allenatore Roberto Sarno che rimane per la terza stagione di fila e verrà affiancato dal vice Andrea Barbolini e dal preparatore dei portieri Antonio Toma. A Maranello possibile svolta per la panchina con Mirko Tosi, tecnico del Real Maranello con cui ha vinto la Terza ed è arrivato ai playoff di Seconda, che è in pole e un suo approdo alla corte del presidente Morandi potrebbe anche significare la chiusura dell’attività del Real. In Seconda si è chiusa l’avventura di Luca Molinari alla guida dello Junior Funale, col tecnico protagonista della rimonta fino alla finale playoff che ha detto addio. Dopo la retrocessione in Seconda l’Ubersetto riparte dal nuovo tecnico Cristian De Luca, che dopo 6 anni da giocatore con i colori gialloblù ha lavorato per 2 anni come vice allenatore prima nella gestione Obici e poi con Lanzafame. In casa Audax Casinalbo, infine, dopo la discesa in Terza Claudio Lamo non sarà più l’allenatore, dopo aver guidato prima il settore giovanile poi con la prima squadra.

