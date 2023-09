Maranello, chiusi i lavori di riqualificazione in via San Giovanni

Terminati, a Maranello, i lavori di riqualificazione dell’area di Via San Giovanni Evangelista, che ha visto il rinnovo dei marciapiedi e del fondo stradale, la realizzazione di una pista ciclopedonale, il riordino e l’aumento dei posti auto, l’istituzione di un senso unico e l’adeguamento dei sistemi di deflusso dell’acqua piovana. L’intervento è costato complessivamente 328mila euro, intercettati interamente dal Comune tra le risorse messe a disposizione dal PNRR. "La riqualificazione dell’area e il suo riordino - spiega il Sindaco Zironi -, favorito dal nuovo senso unico, erano impegni presi nei confronti dei residenti. Non appena è emersa l’opportunità del PNRR, abbiamo quindi colto l’occasione per accedere ai contributi necessari, facendoci trovare pronti con un progetto che nel frattempo era stato condiviso e rimodulato assieme agli abitanti e agli esercenti della zona". Con la ciclabile e l’abbattimento delle barriere architettoniche, aggiunge l’Assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Chiara Ferrari, "abbiamo incrementato la sicurezza per ciclisti e pedoni". Sui parcheggi, invece, "la riqualificazione ha portato ad un riordino dei posti auto che ha portato gli stalli regolari, cioè definiti dalla segnaletica orizzontale, da 71 a 92".