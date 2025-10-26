Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaMaranello città cardioprotetta. In dieci anni 34 defibrillatori
26 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Maranello città cardioprotetta. In dieci anni 34 defibrillatori

Maranello città cardioprotetta. In dieci anni 34 defibrillatori

Formati anche centinaia di nuovi operatori. Due eventi sulla prevenzione domani e martedì.

Formati anche centinaia di nuovi operatori. Due eventi sulla prevenzione domani e martedì.

Formati anche centinaia di nuovi operatori. Due eventi sulla prevenzione domani e martedì.

Dieci anni di Maranello Cardioprotetta: il progetto del Comune, avviato nel 2015, nel corso degli anni ha permesso di dotare diversi punti del territorio di defibrillatori automatici esterni – oggi sono 34 – e ha visto la formazione di centinaia di operatori delle società sportive, volontari delle associazioni, personale delle scuole, dipendenti pubblici e della Polizia Locale. In occasione del decennale l’amministrazione promuove una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. E, dopo le dimostrazioni gratuite con AVAP Maranello dello scorso 18 ottobre durante la Corriperloro, nei prossimi giorni sono in programma altri due eventi: domani alle 20, presso il Mabic una serata informativa per i cittadini a cura del cardiologo Alessandro Biffi, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare realizzata in collaborazione con Med-Ex. Martedi, invece, alle 17 all’Auditorium Ferrari, un momento di formazione per i cittadini, a cura di un istruttore del 118, con dimostrazione di tecnica della rianimazione di un gruppo di ragazzi delle scuole Galilei e Ferrari.

"Dieci anni fa – spiega il sindaco Luigi Zironi - decidemmo di investire sulla prevenzione con un progetto innovativo: oggi sono sempre più numerosi i cittadini in grado di utilizzare i dispositivi salvavita. Ora il progetto continua anche con una serie di momenti formativi rivolti a tutti, e con incontri nelle scuole. Coltivare l’educazione alla solidarietà verso il prossimo – conclude Zironi - e la prevenzione resta, per la nostra Amministrazione, una priorità assoluta".

s.f.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Prevenzionesalute