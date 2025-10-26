Maranello città cardioprotetta. In dieci anni 34 defibrillatori

Dieci anni di Maranello Cardioprotetta: il progetto del Comune, avviato nel 2015, nel corso degli anni ha permesso di dotare diversi punti del territorio di defibrillatori automatici esterni – oggi sono 34 – e ha visto la formazione di centinaia di operatori delle società sportive, volontari delle associazioni, personale delle scuole, dipendenti pubblici e della Polizia Locale. In occasione del decennale l’amministrazione promuove una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. E, dopo le dimostrazioni gratuite con AVAP Maranello dello scorso 18 ottobre durante la Corriperloro, nei prossimi giorni sono in programma altri due eventi: domani alle 20, presso il Mabic una serata informativa per i cittadini a cura del cardiologo Alessandro Biffi, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare realizzata in collaborazione con Med-Ex. Martedi, invece, alle 17 all’Auditorium Ferrari, un momento di formazione per i cittadini, a cura di un istruttore del 118, con dimostrazione di tecnica della rianimazione di un gruppo di ragazzi delle scuole Galilei e Ferrari.

"Dieci anni fa – spiega il sindaco Luigi Zironi - decidemmo di investire sulla prevenzione con un progetto innovativo: oggi sono sempre più numerosi i cittadini in grado di utilizzare i dispositivi salvavita. Ora il progetto continua anche con una serie di momenti formativi rivolti a tutti, e con incontri nelle scuole. Coltivare l’educazione alla solidarietà verso il prossimo – conclude Zironi - e la prevenzione resta, per la nostra Amministrazione, una priorità assoluta".

s.f.