Maranello, Comune e Provincia replicano: : "Sì al progetto da tutti, la legge sarà rispettata"

"Per il nostro territorio è un’opportunità turistica che abbina il recupero di un bene storico e la valorizzazione di percorsi come la via Vandelli e il Percorso Natura". L’amministrazione comunale di Maranello replica così alla segnalazione di Italia Nostra sull’insediamento di una vasta struttura alberghiera a Torre Maina,

"Il progetto presentato dal privato – riferiscono dal Comune di Maranello – contestuale al recupero di un bene storico come la Torre della Montina, è stato valutato – come la legge impone di fare – da una Conferenza dei Servizi che ha coinvolto Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune, Arpae, Ausl, Vigili del Fuoco, Hera e Telecom. Tutti questi enti, dopo aver verificato che il progetto fosse in linea con le normative vigenti, hanno dato parere positivo all’unanimità, integrando con prescrizioni aggiuntive sul cui rispetto è tuttora in corso un monitoraggio costante".

Anche in Consiglio comunale, "non c’è stato alcun voto negativo. Si tratta infatti, per il nostro territorio, di un’opportunità turistica che abbina il recupero di un bene storico e la valorizzazione di percorsi come la Via Vandelli e il Percorso Natura.

Anche dalla Provincia riferiscono che "il progetto ed i relativi approfondimenti prodotti nel corso della Conferenza dei Servizi sono stati ritenuti coerenti con le disposizioni normative vigenti, in particolare con il PTCP; le medesime considerazioni valgono per le misure di mitigazione individuate, volte a compensare e ridurre gli impatti attesi sulle principali matrici ambientali coinvolte".