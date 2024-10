Maranello, Di Lella al ’The Best Pizza Awards’. Riconoscimento per ’La Bufala’: "Dedicato a Sainz"

"L’anno scorso siamo arrivati in sessantesima posizione, quest’anno al 55mo posto…. La scalata continua". Altro importante riconoscimento per Gianni Di Lella, chef e titolare della pizzeria ‘La Bufala’ di Maranello, che al ‘The Best Pizza Awards’ tenutosi a fine settembre presso gli East End Studios di Milano’, il contest cui partecipano pizzerie da tutto il mondo, ha ottenuto il 55mo posto, "unica pizzeria – sottolinea Di Lella – in Emilia Romagna". Già premiato, circa un anno fa, anche con l’Arcimboldo d’oro, "l’obiettivo – aggiunge – è arrivare, l’anno prossimo, al 50mo posto, ma per ora va bene anche il 55, il numero con cui corre, sulla Ferrari, il mio amico e affezionato cliente Carlos Sainz (nella foto)".

s.f.