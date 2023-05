Maranello, droga in casa dell’ingegnere Due in manette

Ha ospitato un conoscente, incontrato qualche tempo fa in un parco. Venerdì notte ha accettato di accompagnarlo a fare alcune commissioni a Pozza di Maranello ma, poco dopo, il giovane ‘ospite’ è stato beccato dai carabinieri mentre spacciava droga. Entrambi sono finiti in manette. In carcere sono finiti sia il proprietario dell’abitazione, un ingegnere informatico residente a Formigine sia il conoscente, un giovane marocchino irregolare. Quando i militari hanno perquisito l’abitazione dell’ignaro professionista hanno infatti trovato nella camera del marocchino circa 150 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Entrambi sono stati quindi arrestati. Nei confronti dell’ingegnere ieri il giudice ha disposto l’obbligo di firma. Per il marocchino il divieto di dimora in provincia.