Maranello, Formigine: tampona un'auto e fugge, denunciato

Ha tamponato con una certa violenza l’auto che lo precedeva ma, invece di fermarsi, si è dato alla precipitosa fuga. Una volta individuato, l’uomo, un 32enne di Maranello è risultato privo di revisione e nei suoi confronti sono scattate sanzioni e denunce. L’incidente si è verificato ieri tra via Abetone Inferiore e via Musso, a Maranello. In base a quanto riscontrato dagli agenti della polizia locale, subito intervenuti sul posto il giovane automobilista, a bordo di una Seat ha tamponato violentemente la Bmw che lo precedeva, alla cui guida si trovava una 51enne di Maranello. La donna gli avrebbe fatto cenno di accostare la vettura, al fine di valutare i danni ma l’uomo, a quel punto, si è dato alla fuga. Visionando le telecamere cittadine e i varchi stradali gli agenti sono così risaliti all’automobilista.