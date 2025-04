Maranello, Goldoni : "Bagno chimico in piazza installazione imminente"

Chiede ed ottiene la collocazione di un bagno chimico, in piazza Libertà a Maranello, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Barbara Goldoni che lo aveva chiesto in Consiglio.

La struttura, si è detto in Consiglio comunale, è prossima all’installazione, e resterà in piazza fino alla riapertura del Made in Red Maranello Caffe’, il locale cittadino, ma la ‘gestazione’ della decisione è stata un tantino laboriosa, e non ha risparmiato tensioni tra la consigliera di Fd’I Goldoni e l’amministrazione comunale.

La prima aveva infatti proposto, in proposito, un ordine del giorno al Consiglio comunale, ma la Giunta maranellese ha opposto alla consigliera la decisione, già assunta, di dar seguito a quanto richiesto nel giro di pochi giorni.

"È stato divertente sentire il sindaco Zironi rispondere che per dare notizia della collocazione del bagno chimico attendevano che questa fosse prossima e subito dopo l’assessore ai lavori pubblici Chiara Ferrari spiegare come avverrà entro una decina giorni: peccato tutti fossero all’oscuro delle loro intenzioni", spiega la consigliera Barbara Goldoni che comunque sottolinea come l’importante sia stato "aver dato voce a un’esigenza molto sentita dai cittadini di Maranello e che questa sia stata soddisfatta".