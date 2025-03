Maranello, Iat diffuso. Nuove attività a scuola di turismo e ricezione

Prosegue il progetto "IAT diffuso", il percorso di formazione rivolto agli operatori e alle attività della ricezione proposto dal Sistema Turistico Territoriale Intercomunale dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia.

Al Museo Ferrari di Maranello si è tenuta la giornata conclusiva per gli operatori che hanno svolto il corso nel 2024 – una quindicina tra agriturismi, bed and breakfast, hotel e altre strutture ricettive e turistiche – a cui sono stati assegnati attestati di partecipazione, vetrofanie e materiale informativo; per tutti anche la presenza online nella pagina dedicata sul portale web turistico Maranello Plus.

Il percorso si apre ora per le nuove attività che hanno aderito – sono circa una ventina – e hanno avuto modo di conoscere i contenuti della proposta durante l’incontro di presentazione: per loro sono previste venti ore complessive di formazione che porteranno al riconoscimento della qualifica di ufficio "diffuso" di informazione e accoglienza turistica.

L’attività gratuita di formazione rivolta alle imprese locali ha l’obiettivo di integrare il sistema dell’offerta di informazione turistica e rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di promozione dei territori, che vede Maranello capofila.