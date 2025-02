Maranello, il Riesame annulla maxi sequestro ad un’azienda del settore carburanti

Modena, 3 febbraio 2025 – Il tribunale del Riesame di Bologna ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo per circa 14 milioni di euro nei confronti di una società con sede a Maranello, che opera nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Al centro del provvedimento c’era l’ipotesi di una evasione milionaria. A far sapere dell’annullamento è il legale modenese Alessandro Sivelli, che esprime la propria contrarietà rispetto alla diffusione di una notizia che era riportata in un comunicato stampa diffuso dalla guardia di Finanza di Modena lo scorso 30 gennaio: “Anche se i nomi non sono stati resi noti, i dati diffusi – ritiene l’avvocato – hanno consentito l’identificazione dell’autore della presunta maxievasione come riscontrato dalle comunicazioni ricevute dai clienti, alcuni dei quali hanno sospeso gli ordini, e fornitori”. Continua Sivelli: “Ancora una volta l’autorità giudiziaria ha voluto diffondere la notizia di un’indagine e di un provvedimento cautelare ben sapendo che la difesa aveva presentato motivato ricorso al tribunale del Riesame”.