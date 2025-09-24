Maranello Incontra: sul palco Cazzullo, Lucarelli, Galimberti e Gamberale

Aldo Cazzullo, Carlo Lucarelli, Umberto Galimberti e Chiara Gamberale. Quattro nomi di spessore del contesto culturale italiano, provenienti ciascuno da distinte esperienze e influenze.

Sono loro, i quattro ospiti di ‘Maranello Incontra’, una nuovissima rassegna culturale nata grazie all’amministrazione e a diversi sponsor nella terra del Cavallino: dal 2 ottobre, fino al 12 novembre, l’auditorium Ferrari sarà teatro di un ciclo di appuntamenti a libero accesso, per una riflessione tout court sulla contemporaneità. Cazzullo – che aprirà la kermesse – presenterà la sua ultima uscita ’Francesco. Il più italiano dei Santi’; il 15 ottobre sarà la volta di Lucarelli, con il romanzo ’Almeno tu’; spazio anche alla filosofia quando, il 29 ottobre, Galimberti terrà una lectio magistralis intitolata "Uomo, natura e tecnica. Un filo da ricucire"; chiude invece la scrittrice Chiara Gamberale dialogando sul suo libro ’Dimmi di te’.

"È un progetto nato da una sinergia tra istituzioni e mondo delle imprese – spiega il sindaco Luigi Zironi – per costruire qualcosa che a Maranello mancava da un po’ di tempo. La scelta del nome credo sia significativa: sottolineiamo il confronto, il dibattito, la discussione su una società più giusta e più inclusiva. Credo, poi, che la caratura degli ospiti sia indiscutibile. Il panorama culturale maranellese si amplia con una rassegna di cui andiamo particolarmente orgogliosi".

"’Maranello Incontra’ – aggiunge Marco Stella, amministratore Delegato di ‘Duerre Tubi Style’ – è un progetto che ci ha da subito entusiasmato. Ci è piaciuta l’idea di poter contribuire a dare al territorio e alla comunità una rassegna così importante, animata da personaggi di caratura nazionale, per contribuire anche nella dimensione culturale stimolando pensiero e dialogo su importanti tematiche e fenomeni".

Non sarà possibile prenotarsi, dunque, per mantenere lo spirito ‘libero e gratuito’ si consiglia di arrivare in anticipo (ogni spettacolo inizia alle 21). Gli organizzatori hanno infine lasciato sottintendere che, se la kermesse andrà come auspicato, quella di quest’anno sarà soltanto la prima edizione di ‘Maranello Incontra’.

Gabriele Arcuri