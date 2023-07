Maranello, la KC23 Ferrari fatta su misura per un collezionista

Un’altra vettura da sogno, ultima nata della serie One-Off appartenente al programma Progetti Speciali di Ferrari, che ha presentato ieri la KC23, una nuova supercar progettata su richiesta di un collezionista di spicco del Cavallino Rampante. Dando corso alle richieste del cliente, il Centro Stile Ferrari è riuscito a creare una vettura unica, estrema e libera da vincoli omologativi, in grado di proporsi come un classico dotato di linee senza tempo.

Data la natura estrema del suo motore, telaio e assetto dinamico, la KC23 è pensata per l’esclusivo uso non competitivo in pista.

Dal 1° agosto al 2 ottobre verrà esposta al Museo Ferrari.