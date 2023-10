Maranello, ladro arrestato. Recuperata refuriva per 50 mila euro

Erano reduci da un furto in un cantiere quando sono stati intercettati dai carabinieri di Maranello. I militari hanno individuato un furgone che si aggirava presso il centro cittadino e hanno deciso di fermarlo, ma il conducente ha accelerato per eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a fermare la corsa del furgone ma i due a bordo sono scesi dal mezzo per allontanarsi a piedi. Uno dei due, tuttavia, è stato immediatamente raggiunto: il fermato, 26 anni, è stato arrestato. a bordo del furgone, sono stati rinvenuti materiali e utensili edili per un valore di 50mila euro. La refurtiva è stata così restituita ai legittimi proprietari.