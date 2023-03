Maranello, ’Orti Insieme’ Presto al via ai lavori per l’eco-capanno

Una nuova struttura per gli orti comunali di via Cappella gestita dall’associazione ‘Orti Insieme’. Al posto dell’attuale immobile, ormai obsoleto, che funge da deposito e ricovero attrezzi, oltre che da zona comune, troverà spazio un edificio prefabbricato di circa 100 metri quadrati, che avrà la funzione di deposito per attrezzi. Comprenderà anche un piccolo portico, una toilette e una saletta ricreativa dotata di climatizzatori sia caldi che freddi. Il Comune ha già approvato il progetto esecutivo e i lavori cominceranno a primavera. "Nel progettare l’intervento abbiamo riservato un’attenzione particolare anche alla sua sostenibilità, optando per materiali e sistemi rispettosi dell’ambiente", il commento del sindaco Luigi Zironi.