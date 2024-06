Maranello, parte la consigliatura: "Il confronto sia costruttivo"

"Ci è stato affidato un ruolo che impone un confronto rispettoso, nei toni come nei contenuti. Tutte le forze politiche presenti in Consiglio sono dunque chiamate a fare la differenza, ognuno con proposte e idee finalizzate a rendere sempre più efficace l’azione politica". Con questa parole, auspicando un "confronto costruttivo", il Sindaco di Maranello Luigi Zironi ha inaugurato la consigliatura, che ha visto insediarsi, presso la sala consiliare, il consiglio comunale che resterà in carica fino al 2029. La nuova composizione vede tra gli eletti della maggioranza i consiglieri Loretta Casolari, Andrea Ferrarini, Margherita Zanasi, Anouar Oulaika e Maurizia Vandelli per il gruppo PD, Raffaele Bonelli, Alessio Costetti e Rita Pierangela Tocco per il gruppo ‘Maranello in Testa’, Caterina Maria Tacconi e Laura Adriani per il gruppo ‘Italia del Futuro’. Sui banchi della minoranza siedono invece i consiglieri Barbara Goldoni, Guglielmo Sassi, Enrico Righetti e Lodovica Galloni per il gruppo ‘Fratelli d’Italia’, Stefano Ferri per il gruppo ‘Lega’ e Adele Baldi per il gruppo ‘Maranello in Comune - M5S’. Presidente del consiglio, votato all’unanimità, è stato nominato l’assessore uscente Alessio Costetti, eletto con la civica ‘Maranello in Testa’, mentre Vicepresidente sarà Barbara Goldoni di ‘Fratelli d’Italia’. "Se il confronto in quest’aula sarà costruttivo, leale e aperto all’ascolto, a beneficiarne saranno Maranello e i maranellesi", ha detto ancora Zironi, non senza sottolineare come il consiglio, nella sua composizione, sia "la fedele proiezione delle scelte operate dai cittadini che, con il loro voto, hanno dato il loro contributo alle amministrative attraverso quel diritto/dovere che è l’esercizio più profondo della democrazia". Dopo il giuramento del Sindaco sono poi state formalizzate le nomine per la nuova Giunta, che al fianco del primo cittadino vede gli assessori Chiara Ferrari (vicesindaco), Elisabetta Marsigliante, Juri Fontana, Laura Costi e Davide Nostrini. Maggioranza e minoranza hanno poi indicato i propri rappresentanti per il Consiglio d’Unione dove siederanno Maurizia Vandelli e Andrea Ferrarini del partito democratico e la già citata Barbara Goldoni di ‘Fratelli d’Italia’.