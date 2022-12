Maranello piange Bergonzoni: una vita tra politica e volontariato

Unanime cordoglio, a Maranello e non solo, per la scomparsa di Franco Bergonzoni, classe 1939, figura di spicco della politica e del volontariato cittadino. "Ha riversato – scrive il sindaco di Maranello Luigi Zironi – la sua passione politica, sincera e inestinguibile, in ogni impegno preso nei diversi ruoli istituzionali da lui ricoperti così come nel mondo del volontariato. Abbiamo dialogato fino a pochissimo tempo fa, era garante di quella funzione autenticamente sociale ed educativa su cui poggiano i sani valori del volontariato, con straordinaria concretezza e un grande cuore". Già consigliere comunale a Maranello, ideale prosecutore della visione del sindaco Evaristo Scaramelli che guidò la crescita di Maranello da fine anni Sessanta fino alla metà degli Ottanta, fu consigliere comunale anche a Formigine, è stato membro del Direttivo dell’ANPI Maranello e, più di recente, si era impegnato anche a fare ‘da chioccia’ ai giovani che hanno formato, in occasione delle ultime amministrative, liste civiche oggi rappresentate in consiglio nella città del Cavallino. Bergonzoni era, per usare le parole di Marco Giovanelli, oggi Presidente della CNA di Maranello che con lui ebbe modo da confrontarsi quando il partito democratico si chiamava ds, "un artigiano del fare. Per me, come per tanti altri giovani – scrive Giovanelli – è stato un padre politico, un punto di riferimento". Umile, disponibile, attento, Bergonzoni ha accompagnato Maranello e il suo ‘diventare grande’ senza mai perdere di vista né l’altro né i suoi disagi e le sue difficoltà, e nemmeno quel bene comune che ha sempre declinato attraverso un impegno civile cui non si è mai sottratto. "Sempre in prima linea", lo ricordano i tanti che lo salutano per l’ultima volta sui social, Bergonzoni è stato inoltre fondatore del Comitato Orti di Maranello, sviluppatosi poi nell’associazione Ortinsieme. Ed è stato, scrive l’ANPI "un amico, un compagno, una colonna portante della sezione e della comunità maranellese. Lo vogliamo ricordare con le foto delle mille iniziative, banchetti, pranzi, manifestazioni, ricorrenze fatte assieme. Con il suo impegno per trasmettere alle generazioni future i valori della Resistenza e dell’antifascismo". Messaggi di cordoglio anche da Egidio Pagani, già sindaco di Fiorano e assessore alla Provincia, che lo descrive "sempre a difesa degli ultimi"". Il funerale si terrà domani, dalle ore 15,30 alle camere ardenti dell’Ospedale di Baggiovara presso le quali, da ieri alle 14,30, è esposta la salma.

Stefano Fogliani