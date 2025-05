Maranello: schianto tra moto e auto, centauro gravissimo

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15.30 sulla via Abetone Superiore all’altezza della località Poggio, frazione di Maranello, poco prima del confine con il comune di Serramazzoni.

Un centauro stava percorrendo la strada in direzione di Modena a bordo della sua motocicletta, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Maranello (intervenuta sul posto per i rilievi), si è schiantato contro un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che era impegnata nella svolta a sinistra, verso il cancello della propria abitazione situata poco prima di una curva.

La moto purtroppo durante la sua corsa si è schiantata contro la fiancata del mezzo e il centauro è finito violentemente a terra. In sella alla moto c’era un 24enne di castelnuovo, B.F le sue iniziali. Alla guida del mezzo contro cui si è schiantata la moto invece, un uomo di sessant’anni, N.T residente appunto a pochi metri dall’impatto.

Il giovane è stato portato in condizioni critiche al maggiore in elisoccorso. Purtoppo è in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti la polizia locale di Maranello e i vigili del fuoco.

v. r.