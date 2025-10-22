Maranello, spray urticante al ‘Ferrari’: lezioni sospese e 118 sul posto

Modena, 22 ottobre 2025 – Spray urticante spruzzato a scuola durante l’intervallo in un corridoio al terzo piano, con intervento di ambulanza ed automedica sul posto ed accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Quanto accaduto questa mattina intorno alle 10.30 all’interno dell’istituto IIs Ferrari di Maranello, nel Modenese.

L’episodio, che non ha avuto gravi conseguenze, ha causato l’interruzione delle lezioni e l’assistenza sul posto da parte del 118 di alcuni degli studenti fra le decine che hanno avvertito gli effetti dello spray. Al Ferrari anche i militari dell’Arma e la polizia locale: sono in corso indagini per risalire al o ai responsabili.

Il sindaco di Maranello Luigi Zironi commenta l’accaduto con queste parole: “L’episodio che si è verificato questa mattina all’IIS Ferrari è increscioso e sarebbe un grave errore, lo dico con estrema chiarezza, considerarlo una ‘bravata’. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per gli studenti, i docenti o il personale scolastico, ma siamo di fronte ad una vicenda che nessuno deve sottovalutare, perché riguarda l’educazione e la sicurezza dei nostri ragazzi”.