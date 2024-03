Maranello, turismo: impennata di visite

In crescita i turisti a Maranello e nei comuni del Sistema Turistico Territoriale Intercomunale che comprende anche Fiorano, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia. Secondo i dati elaborati dalla Regione, infatti, nel 2023 Maranello ha registrato un +19% rispetto al 2022 (72.075 arrivi), confermandosi il comune più visitato della provincia dopo Modena, con un dato percentuale che rappresenta il 9% del totale del bacino modenese.

Crescono anche Formigine con 53.885 (+12,3%) e Fiorano Modenese con 19.600 presenze (+9,7%) e viaggiano di conseguenza i pernottamenti: a Formigine sono stati 171.098 (+16%), a Maranello 134.351 (+10,7%), a Fiorano Modenese 36.661, in aumento del 5,3%. Detto inoltre che la metà dei turisti sono stranieri – provenienti soprattutto da Francia, Germania, USA, Regno Unito e Svizzera. Anche i pernottamenti segnano cifre positive: a Formigine sono stati 171.098 (+16%), a Maranello 134.351 (+10,7%), a Fiorano 36.661 (+5,3%), va aggiunto come siano incoraggianti anche i dati globali di tutto il Sistema Turistico Territoriale Intercomunale, di cui Maranello è capofila, che nel 2023 ha visto 148.226 arrivi e 379.252 presenze. "Abbiamo non solo recuperato, ma superato il numero di arrivi del 2019, periodo pre-covid", il commento del sindaco di Maranello Luigi Zironi, che parla di "traguardo ambizioso".