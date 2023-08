Maranello, via alle osservazioni sul futuro piano urbanistico

Comincia in questi giorni la ‘lunga marcia’ del PUG, il piano urbanistico generale con cui l’Amministrazione disegna la Maranello del domani. La documentazione relativa al piano è consultabile online nella sezione dedicata sul sito del Comune e dà modo a tutti i cittadini, agli enti e alle aziende del territorio di presentare le proprie osservazioni entro il 15 ottobre 2023, salvo eventuali proroghe. "Le valutazioni preliminari effettuate insieme agli enti competenti quali Regione, Provincia e Arpae hanno dato esito positivo. Ora tocca ai cittadini", spiega Elisabetta Marsigliante, assessore all’Urbanistica. In programma diverse pubbliche assemblee oltre all’allestimento, presso gli uffici comunali, di uno ‘Sportello del PUG’, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento per rendere efficace ed effettivo il confronto tra l’Amministrazione e la cittadinanza. "Gli obiettivi – spiega il sindaco Luigi Zironi – vanno da una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ad un minore consumo di suolo, dall’impegno a rigenerare gli edifici esistenti a quello di valorizzare ed ampliare il verde.

Attraverso il PUG abbiamo l’opportunità di programmare e definire una strategia calata sulla realtà e gestire al meglio ogni trasformazione urbanistica".