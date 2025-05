Maranello vince 4-3 contro San Vittore e accede alla finale playoff regionale

MARANELLO4SAN VITTORE3

MARANELLO: Moscardini, Annovi J., Ferrari, Degli Esposti, Ogbeide (90’ Seghizzi), Tognin, Baafi (60’ Totaro), Restilli, Schiavone (88’ Trotta), Fontana, Ingrami (71’ Annovi D.). A disp.: Varieschi, Fantozzi, Cozzolino, Orlandi, Sammarco. All.: Tosi

SAN VITTORE: Notaro, Corradini, Merli (56’ Marini), Prugnoli, Sintoni, Domenichini (79’ Biasini), Dallagata, Sottile, Totaro, Lelli, Pieri (56’ Farneti). A disp.: Sintuzzi, Tumedei, Magrini, Giannini, Lucchi, Imolesi. All.: Rossi

Arbitro: Franceschi di Ferrara

Reti: 20’ Pieri, 47’ e 67’ Ingrami, 49’ Annovi J., 83’ Schiavone, 88’ Marini, 90’ Farneti

Note: espulso Merli, ammoniti Merli, Dallagata, Biasini, Seghizzi

Il Maranello già certo del ripescaggio batte 4-3 il San Vittore (pure già promosso) e domenica 1 giocherà la finale playoff regionale di Prima col Bellaria. A Savignano è gara spettacolare: al 20’ da angolo Pieri stacca di testa per l’1-0 ospite. Al 47’ Annovi allarga su Ingrami che con un preciso destro a incrociare fa 1-1. Due minuti dopo splendida azione corale che porta Annovi a tu per tu col portiere per il sorpasso. Al 67’ Moscardini rinvia lungo e complice un’incomprensione tra portiere e difensore Ingrami si ritrova il pallone tra i piedi per il 3-1. All’83’ grande azione di Schiavone che fredda Notari per il 4-1. Nel finale gli ospiti accorciano con Marini e Farneti ma il pari che avrebbe mandato ai rigori non arriva.