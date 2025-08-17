Marangio, la testimone: "Ho sentito un urlo in piena notte. La voce era sofferente"

"Ho sentito questo urlo profondo di un uomo che ha squarciato il silenzio della notte. Poi più nulla. Quando ho letto il giornale, ho pensato che potesse c’entrare qualcosa con la morte dello psicoterapeuta: non posso tenermelo dentro, anche perchè continuo a pensarci. Era un grido particolare, da cui traspariva sofferenza". E’ quanto dichiara una donna che vive a poca distanza da via Stuffler e, in particolare, da quell’appartamento in cui è stato rinvenuto privo di vita il corpo del professore di 78 anni, Raffaele Marangio.

Erano le 13 del 26 luglio quando il cadavere è stato trovato a terra, posizione supina e una cintura stretta attorno al collo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti ma, ad oggi, su quanto accaduto in quella villetta aleggia il mistero e si attendono gli esiti della perizia medico legale ma, soprattutto, del sopralluogo della scientifica al fine di rilevare eventuali tracce. Oltre ai filmati delle telecamere della zona, infatti, le indagini – condotte dalla squadra mobile – si concentrano soprattutto sulla presenza di tracce di dna lasciate sul posto da un ipotetico responsabile della morte del terapista.

Ora però quanto sentito da una donna che non vive distante dall’abitazione del professore potrebbe segnare una svolta: la residente, infatti, parla senza mezzi termini di un grido ‘violento’, sofferente, che ha udito distintamente durante la notte, tra le due e le tre. La cittadina non ricorda però con esattezza se si trattasse di giovedì 24 o venerdì 25 luglio. In base ai primi accertamenti il professor Marangio sarebbe morto giovedì notte: è da quel momento che il suo cellulare risulta irraggiungibile. Secondo la figlia, assistita dai legali Luca Brezigar e Domenico Ippolito, il padre le inviava ogni mattina un messaggio. Messaggio che non è arrivato quel venerdì mattina. Da qui il sospetto che all’uomo fosse capitato qualcosa.

"Vivo in via Scanaroli e la camera di mia figlia si affaccia lì dietro. Purtroppo non ricordo se era giovedì notte, il 24 o venerdì notte ma posso garantire che quella era una voce davvero sofferente. Sicuramente era una notte vicina al week-end e quel grido me lo ricordo bene. In quel momento ero sveglia, avevo il telefono in mano, era un’ora compresa tra le due e le tre. Non sapevo neppure chi fosse ma quell’urlo è stato forte e arrivava da via Stuffler. Spesso sentiamo voci dalle piste ciclabili ma questa volta era diverso: questa voce era forte, sofferente e mi è rimasta dentro".

Come emerso, i medici legali non hanno trovato solo segni sul collo della vittima ma anche ulteriori segni sulla schiena che potrebbero essere da ‘compressione’ oppure legati allo spostamento del corpo. Corpo che non si esclude possa essere stato girato in posizione supina; quindi da prona a pancia in su, come è stato rinvenuto dai soccorritori una volta entrati in casa. L’ipotesi del gesto volontario non è stato escluso dagli inquirenti allo stato attuale ma pare sempre più improbabile: troppi gli indizi che portano a ipotizzare la presenza di un’altra persona in casa insieme al noto psicoterapeuta quel giorno. Le indagini sono comunque in corso.