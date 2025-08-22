Marangio, si stringe il cerchio. Sospetti su un giovane straniero: "Visto spesso a casa della vittima"

"Ho visto questo ragazzo giovane, stava fumando una sigaretta. Saranno state le 23.30 circa. Ha suonato poi il campanello ed è entrato a casa del professore. Era già estate inoltrata, di quello sono certa". La squadra Mobile di Modena, coordinata dalla procura potrebbe essere vicina a chiudere il cerchio sulla misteriosa morte del professore Raffaele Marangio, 78 anni, trovato cadavere nel suo ufficio di via Stuffler alle 13 del 26 luglio. Come noto lo psicoterapeuta è stato trovato a terra, in posizione supina e con una cintura stretta attorno al collo: circostanza, questa, che ha subito destato sospetti negli inquirenti che hanno dato il via alle indagini. Infatti secondo il preliminare accertamento medico legale la salma del professore sarebbe stata spostata, ma ancora si attendono gli esiti completi dell’autopsia. Le indagini degli inquirenti si sono concentrate subito sulla vita privata del pensionato e, in particolare, sulle frequentazioni. Sarebbe quindi emersa una figura particolarmente presente nella vita del 78enne: un giovane straniero che spesso avrebbe frequentato l’abitazione della vittima, rendendosi disponibile ad aiutare anche alcuni anziani del quartiere. Un giovane che è stato visto diverse volte anche da alcuni vicini ma che al momento pare non essere a Modena. Sarà dunque fondamentale capire se nei giorni precedenti la morte di Marangio e quella stessa notte – tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio – il ragazzo in questione si trovasse in compagnia della vittima. Marangio era ben voluto e stimato ed era solito – secondo i residenti della strada – invitare nella propria abitazione per eleganti cene il gruppo di amici, in particolare il venerdì sera. Proprio quegli amici sapevano dell’imminente partenza per Roma di Marangio che, da poco, aveva firmato il compromesso per la vendita della casa. Ad attenderlo nella capitale c’era infatti la figlia, oggi rappresentata dall’avvocato Luca Brezigar.

Non si esclude che possa esserci una svolta sul caso nelle prossime ore. "Se il corpo è stato manipolato successivamente alla morte attraverso una ricomposizione della salma, potremmo trovarci di fronte ad un aggressore che ha avuto un gesto di pietà nei confronti della sua vittima, elemento che indicherebbe una certa affettività provata successivamente alla morte del professore – sottolinea la criminalista Katia Sartori –. Oppure più semplicemente, si potrebbe ipotizzare che l’aggressore abbia avuto il bisogno di controllare il corpo per sincerarsi di non aver lasciato sue tracce su di esso e sull’arma utilizzata. In ogni caso, l’assenza di elementi riconducibili a colluttazioni potrebbe significare che la vittima conoscesse il suo aggressore. Sicuramente l’esame autoptico sarà fondamentale per capire la dinamica – oltre che alla causa – del decesso. La differenza tra omicidio e suicidio si basa su un’indagine medico-legale che analizza dettagli come la collocazione e la distribuzione delle ferite, la presenza di lesioni da difesa e di lesioni non vitali e la posizione del corpo, che possono suggerire un intervento esterno.

Anzitutto è molto difficile poter credere che il professore possa aver compiuto un gesto estremo e, allo stesso modo, mi pare inverosimile l’ipotesi del suicidio assistito, data la posizione innaturale della salma".

Valentina Reggiani