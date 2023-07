"Marano, buco di bilancio: nuova scuola a rischio"

Riuscirà il Comune di Marano, con lo stato in cui è il bilancio, a dare il suo contributo per realizzare la nuova scuola? Ad avere forti dubbi in merito è il consigliere di opposizione Virginio Leonelli, del gruppo Uniti per Marano, che rileva: "Alla nostra richiesta di accesso agli atti per ottenere la documentazione redatta per i finanziamenti necessari alla realizzazione della nuova scuola elementare De Amicis, ci è stato risposto dall’Amministrazione comunale che ’non avendo ancora i dati definitivi del quadro economico e progettuale, non si è ad oggi in grado di fornire la documentazione e i dati richiesti’. A due anni dal bando dell’Unione Terre di Castelli non abbiamo ancora la minima idea di come verrà realizzata la nuova scuola e, soprattutto, quanto costerà concretamente; conosciamo soltanto le sostanziose cifre messe a bilancio pochi mesi fa: 8 milioni e 250.000 euro di costo complessivo. I tempi stringono: attualmente – continua Leonelli – entro giugno 2026 i lavori dovranno essere conclusi, pena la perdita dei finanziamenti. Oltre a questo, è sempre l’aspetto economico quello che ci preoccupa di più. Sempre a seguito di un accesso agli atti, abbiamo avuto modo di scoprire come il debito maturato gradualmente nell’ultimo decennio dal Comune di Marano nei confronti dell’Unione sia più alto del previsto e assommi ad 1 milione e 400.000 euro. Il Comune riuscirà ad accedere a nuovi mutui con un bilancio in rosso, e soprattutto a che tasso? Non sarebbe stato meglio valutare, come noi abbiamo più volte suggerito, una ristrutturazione e una riqualificazione della scuola esistente?".

Il sindaco Giovanni Galli replica: "Questa amministrazione sta lavorando senza sosta per avviare la gara per la nuova scuola il prima possibile. Va detto alla cittadinanza che non ci sono alternative: la ristrutturazione dell’edificio esistente non è percorribile. Vogliamo che Marano abbia una nuova scuola adeguata e sicura. In questo modo, oltre alla nuova scuola, guadagneremo 2.500 mq di verde in più al Parco delle Bocce. Dal punto di vista finanziario, senza PNRR non potremmo fare la scuola. Inoltre, abbiamo chiesto 1 milione di risorse in più sul fondo opere indifferibili e stiamo lavorando per assicurarci il contributo di 1 milione dal conto termico. Non sono un problema i trasferimenti che dobbiamo all’Unione, perché non ha mai ritardato nel pagamento dei fornitori, né è mai andata in anticipazione di cassa. È da irresponsabili continuare a dire falsità sulla possibilità di riqualificare l’edificio esistente. Marano merita di più, siamo determinati ad avviare i lavori entro l’anno".

Marco Pederzoli