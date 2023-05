Marano, Family Day alla Cms

Grande festa giovedì alla C.M.S. spa di Marano, gruppo aziendale attivo nella progettazione e produzione meccanica in conto terzi, con circa 180 dipendenti. L’amministratore delegato del Gruppo, Elena Salda, ha infatti organizzato il Family Day, una giornata speciale in cui l’azienda ha aperto le porte alle famiglie dei suoi collaboratori. Quest’anno l’invito era rivolto all’intera famiglia: coniugi, genitori, bambini e ragazzi, tutti insieme per condividere la realtà aziendale con i propri cari. "L’evento – racconta Salda – è cominciato con un tour aziendale negli stabilimenti di produzione e assemblaggio, nei reparti e luoghi di lavoro, per mostrare le nostre tecnologie e i nostri processi di lavorazione: un percorso in cui le famiglie hanno esplorato il ’dietro le quinte’ di C.M.S. e condiviso un momento di vita aziendale insieme al nostro team. Dopo il tour, gli ospiti sono stati accolti nell’ampia sala, dove solitamente si svolgono incontri e conferenze: ad attenderli un ricco buffet e poi via a spettacoli di magia, truccabimbi, giochi di squadra, babydance e montagne di piccoli e colorati mattoncini Lego, che hanno attirato l’attenzione di bambini e adulti. Siamo certi – prosegue Salda – che per le nostre famiglie questa giornata sia stata una buona opportunità per avvicinarsi al mondo della manifattura e conoscere almeno un pezzetto del nostro patrimonio industriale di cui possiamo andare certamente fieri.

Il Family Day è per me una giornata speciale, conferma il nostro impegno verso la responsabilità sociale di impresa".

Marco Pederzoli