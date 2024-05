Marano-Ospitaletto, la corsa clou per il campionato provinciale allievi a Modena

Si corre oggi la classicissima Marano-Ospitaletto appuntamento clou modenese valido per l’assegnazione della maglia di campione provinciale allievi. Saranno oltre un centinaio gli atleti al via con un particolare ricordo prima della partenza per Matteo Lorenzi, il corridore trentino investito durante l’allenamento che lo scorso anno era al via della corsa organizzata dall’associazione "Marano c’è" e da tutto il volontariato maranese. La corsa che scatterà alle 14,45 si snoderà su di un circuito locale da ripetere 6 volte per poi affrontare la salita verso Ospitaletto di km 9. L’organizzazione tecnica sarà della US Formiginese con la direzione di Franci Machì e Andrea Valerio con il presidio della Polizia Locale Terre di Castelli. Gli altri appuntamenti del ciclismo giovanile gialloblù sono per i Giovanissimi a Crespellano con il via alle ore 9 e per gli esordienti 1° e 2° anno a S.Lazzaro di Savena con partenza alle ore 14,mentre per gli juniores Armin Caselli(Team Paletti) sarà impegnato a Pieve del Grappa.

Andrea Giusti