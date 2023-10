Marano: Ritorna l'intollerabile odore di catrame. Il Comitato: "Il Comune si svegli"

Fioccano ancora le proteste per il cattivo odore di catrame che anche in questi giorni, in certe fasce orarie, si sente per il paese. L’altra sera, per fare il punto della situazione, si è riunito al Teatro di Kia il Comitato Aria Pulita Marano, assieme ad alcuni cittadini. Dopo la riunione il Comitato ha emesso una nota che recita: "Ancora odore di catrame sul territorio di Marano, indicato come uno dei comuni in cui, tempo fa, si godeva di un’ottima qualità della vita. Da qualche anno il Comitato Aria Pulita si è costituito per risolvere il problema di forti esalazioni di catrame derivanti dalla ditta Rio Beton di Casona.

Il Comitato ha raccolto le firme di 1.000 cittadini e ha iniziato un percorso di confronto con Giunta comunale, Arpae e Ausl, senza però, dopo anni, avere raggiunto i risultati sperati. Ieri sera (giovedì, ndr), presso il Teatro di Kia, il Comitato si è di nuovo riunito con alcuni cittadini. Il Comitato sta valutando ogni azione possibile, visto il persistere del problema. I partecipanti alla riunione hanno testimoniato l’intollerabilità della situazione. Attendiamo una ulteriore riunione tra sindaco, Ausl e Arpae, per potere avere una soluzione definitiva al problema dei miasmi. Il Comitato lamenta anche la mancanza di tempestività da parte delle istituzioni, anche nel fornire gli atti pubblici richiesti ai primi di settembre".

Interviene in merito anche il sindaco di Marano, Giovanni Galli, rilevando: "Come Amministrazione comunale manteniamo continui confronti con il Comitato, con l’azienda e con gli enti preposti al controllo ambientale e igienico sanitario. Per trovare una soluzione condivisa, occorre la collaborazione di tutti. Insieme al Comitato e a tutti i soggetti coinvolti, l’azienda ha proposto interventi migliorativi che sta già realizzando. Continueremo a usare tutti gli strumenti che le normative ci forniscono per migliorare la qualità della vita della cittadinanza".

m.ped.