"Maratona di Londra, una grande emozione"

"Dove potevo festeggiare la mia ventesima maratona se non nella meravigliosa cornice di Londra?". Dario Cavazza ha corso domenica, con gli amici Lorena Incerti e Nino Squatrito, la maratona di Londra, insieme a 50mila partecipanti. "Alla partenza sotto una fitta pioggia le emozioni non mancavano, con centinaia di persone che incitavano i corridori attraversando tutta la città. Lo sforzo è sempre tanto ma sono arrivato al 42° chilometro lasciando alle spalle Buckingham Palace e finalmente ho tagliato il traguardo su St James’s Park: in quel momento la sofferenza si trasforma in euforia, ti guardi alle spalle e vedi altre migliaia persone che condivido la stessa emozione per la meravigliosa esperienza". "La London Marathon è una delle sei major che fa parte del mio obiettivo, ossia arrivare a correre le sei maratone più importanti del mondo – prosegue Lorena –. Questa è la mia 10ª maratona, corro dal 2015; non ero proprio in forma per affrontare questi 42 km dopo un piccolo infortunio, ma questo è uno sport come si sa anche ‘di testa’. Non ho voluto appositamente guardare l’orologio, ho pensato che comunque in ogni modo sarei arrivata anche se non nei miei tempi migliori: è la prima maratona che non concludo sotto le quattro ore ma sono tanto soddisfatta perché ho pensato a divertirmi, osservare, guardare tutto quello che mi circondava senza pensare al risultato. Per me Londra è una seconda casa perché sono vent’anni che la frequento e correre in questa città mi ha veramente emozionata. Insieme agli amici della corsa dell’Atletica Cibeno si è creato un vero gruppo unito, infatti sia Dario che Nino mi hanno aspettata all’arrivo anche se avevano finito prima di me". "Correre la maratona di Londra insieme ai propri amici e a 50000 runner è un’emozione che ti rimarrà sicuramente per sempre nel cuore – conclude Nino Squatrito –. Anche se per me è la 13esima maratona, mi emoziono sempre".

Maria Silvia Cabri