Maratona Telethon, mobilitazione per la ricerca

Nelle giornate di sabato 10 dicembre, sabato 16 e domenica 17 dicembre torna la maratona televisiva Telethon per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche e rare; e con essa torna la Campagna di Natale promossa da Fondazione Telethon che vede i volontari mobilitarsi su tutto il territorio nazionale. Anche Modena partecipa alla Campagna di Natale promossa da Fondazione Telethon in occasione della Maratona in onda sulle reti Rai. In città e nel territorio provinciale sono in programma diverse iniziative che vedono i volontari proporre i Cuori di cioccolato, divenuti il simbolo di Telethon, per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con i partner Telethon locali e nazionali: Bnl, Uildm, Lions, Avis, Azione Cattolica e Sinagi. Alla conferenza stampa sono intervenuti i campioni paralimpici di scherma Leonardo Rigo e Davide Costi testimonial della campagna, la ricercatrice Unimore Serena Carra e il coordinatore provinciale Ermanno Zanotti. Erano inoltre presenti rappresentanti nazionali di Telethon: Riccardo Scivoletto coordinatore dell’Unità gestione Volontari e Sviluppo campagne e Valentina Ragno dello staff Coordinatori. In particolare, Ermanno Zanotti ha ringraziato e consegnato una pergamena al sindaco Gian Carlo Muzzarelli "per essere stato sempre presente e non formalmente alla presentazione delle Campagne raccolta fondi Telethon, sensibilizzando i cittadini alla donazione". Inoltre, ha rivolto un ringraziamento ai partner e in particolare alle volontarie, tutte donne e tutte citate nome per nome, che in occasione della scorsa Maratona hanno permesso di raccogliere la significativa somma di 67.280 euro.