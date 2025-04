Marcello Pelloni quinto al Gran Premio Liberazione di Calcara

Bella quinta piazza del campione provinciale allievi per Marcello Pelloni, nell’80° Gran Premio Liberazione a Calcara nella gara che ha concluso la serie di manifestazioni organizzate dalla storica società felsinea. Nelle gare riservate agli esordienti nessun modenese è entrato nella top ten.

Hanno aperto le ostilità sotto la pioggia gli esordienti del 1° anno con successo del romagnolo Alessandro Bellettini (Ped. Azzurro) che ha preceduto i compagni di fuga Thomas Vitaloni (Cicl.2000 Rubiera),Filippo Battistelli (Asd Gubbio) e Manuele Balbonu (Stella Alpina Renazzo). La gara riservata agli esordienti 2° anno ha visto l’accoppiata della Fausto Coppi Cesenatico formata da Omar Berlini e Lorenzo Salvis che hanno accupato le prime due piazze: il terzo gradino del podio è andato a Sergio Pellegrino.

La gara riservata agli allievi ha visto al via ben 119 atleti dell’Emilia,del Veneto e della Toscana e delle Marche. Ed è stata una fuga in partenza di un quartetto che ha deciso la gara e nonostante l’inseguimento negli ultimi giri il portacolori del Team Paletti, Pelloni non è riuscito a raggiung erli ed ha concluso al 5° posto.

Ordine d’arrivo: 1° Giorgio Goretti Bramini (Asd Gubbio)- 2° Gioele Di Giacomo (S,C,Recanati) - 3° Nicholas Scalorbi (Ceretolese) - 4° Sebastiano Rapsarda (Calcara) - 5° Marcello Pelloni (Team Paletti) a 40".

Domani Giro d’Abruzzo con il team VF Group Bardiani con sette rider tra cui Luca Paletti ed il vincitore del Giri di Reggio Calabria Colnaghi. Andrea Giusti