Marchi di moda contraffatti. Imprenditrice rischia il processo

Oltre 2500 capi firmati immessi sul mercato: peccato che le t-shirt riportassero marchi contraffatti. Rischia il processo con le accuse di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni una imprenditrice carpigiana, rappresentante di un’azienda tessile. L’indagata, secondo le accuse, aveva prodotto diversi capi di abbigliamento, per lo più magliette e felpe riportanti marchi contraffatti di Chanel, Dior, Balenciaga, Moschino, Nike, Adidas, Versace, Dolce e Gabbana e Topolino. A scoprire la merce, durante un sopralluogo, era stata nel 2019 la Guardia di Finanza e subito sono scattate le indagini che hanno portato l’imprenditrice in tribunale. L’imputata ha risarcito le parti civili costituite, che non sono comparse all’udienza di ieri ovvero Dior, Chanel, Balenciaga, rappresentate dall’avvocato Marco Ferraresi. L’indagata avrebbe prodotto i capi ‘mischiando’ anche alcuni marchi, oppure alterandoli. Nel caso di Versace, ad esempio, avrebbe apposto un cuore sopra alla V. La donna si era giustificata affermando di aver inventato qualcosa di nuovo e sostenendo di non aver contraffatto alcun marchio ma la giurisprudenza fa ‘scuola’. Anche un marchio riconducibile all’originale porta, infatti, alla commissione di un reato. Il riesame, tra l’altro, aveva respinto la richiesta di dissequestro dei capi proprio in base a questo assunto. La donna nel primo trimestre del 2019 aveva venduto magliette e felpe per un valore di oltre 80mila euro. In sostanza, secondo l’accusa quando una ‘dicitura’ alterata evoca i celebri marchi registrati si commette comunque un reato.