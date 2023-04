Marchio regionale per la Casa Natale di Muratori a Vignola

Venerdì scorso, a Bologna, è stata consegnata al Comune di Vignola la targa "Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna" per la Casa natale dello studioso vignolese Ludovico Antonio Muratori, padre della storiografia moderna. La cerimonia si è tenuta presso la Sala Stabat Mater della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio. Nel corso dell’evento le 52 strutture che sono state individuate in base alla legge regionale 22022 hanno ricevuto il contrassegno da esporre all’ingresso delle loro sedi. Quattro di esse sono in provincia di Modena: oltre alla Casa natale di Ludovico Antonio Muratori a Vignola, ci sono la Casa museo di Luciano Pavarotti a Modena, l’archivio dell’architetto Cesare Leonardi a Modena e la Casa museo Gino Covili a Pavullo. A ritirare la targa per il Comune di Vignola è stata l’assessora alla Cultura Daniela Fatatis. "Siamo soddisfatti di questo riconoscimento – ha commentato – che arriva a conclusione delle celebrazioni dell’anno muratoriano nel 2022, in occasione del 350esimo anniversario della nascita del nostro illustre concittadino. Con l’Ufficio Cultura stiamo approntando un nuovo percorso di visita della Casa natale, completato da un portale web incentrato sugli anni giovanili del Muratori e sulla permanenza a Vignola".

