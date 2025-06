Marcia della Pace al parco Resistenza

L’Anpi Provinciale di Modena aderisce alla Marcia per la Pace promossa dalla sezione di Carpi, che si svolgerà stasera alle 20.15, al parco della Resistenza. "La Marcia di Carpi – afferma Vanni Bulgarelli, presidente provinciale Anpi - conferma il nostro impegno a fianco dei popoli aggrediti come in Palestina e in Ucraina e contro le decine di conflitti nel mondo. Non si tratta solo di testimoniare la pace, ma di costruire il più ampio consenso politico per una netta opposizione da parte dell’Italia e dell’Europa a ogni atto di aggressione".