Marciapiedi off limits "Manca la segnaletica"

Cantieri senza la segnaletica per i pedoni. Li segnala il comitato direttivo Adifa Aps: "Già in passato – dicono – la nostra associazione ha segnalato al Comune la criticità legata alla mancanza di apposita segnaletica per il transito dei pedoni in corrispondenza di cantieri che ostruiscono il marciapiede, il portico o parte della sede stradale. Caso emblematico fu quello dei cantieri di Corso Fanti, tutti inizialmente, privi delle indicazioni e delle strisce pedonali in caso di attraversamento obbligato sul lato opposto della strada. Ora un altro caso si verifica, appena fuori dal centro storico, ma in un’arteria cittadina importante ad elevato transito di veicoli e di pedoni, nel cantiere tra via Manzoni e via Lugli dove da settimane una griglia metallica delimita il cantiere bloccando il marciapiede su via Manzoni, priva di segnalazione ai pedoni su come attraversare la strada per recarsi sul lato opposto. Chi provvede e chi controlla per mettere in sicurezza i pedoni, specie quelli con limitata mobilità o con carrozzina? Inoltre abbiamo chiesto di verificare le misure adottate per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi e negli attraversamenti semaforici dell’incorcio stesso".