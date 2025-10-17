Marco Arletti nominato Cavaliere al Merito

Si definisce "estremamente contento e orgoglioso", ma ancora "molto sorpreso", Marco Arletti, 47 anni, amministratore delegato della Chimar Spa, nominato Cavaliere al Merito della Repubblica. "Ammetto di essere un po’ ‘spaesato’, perché proprio non mi aspettavo una tale onorificenza. E al tempo stesso mi rendo conto di quanto sia stata bella questa sorpresa, positiva anche gratificante", sottolinea l’imprenditore carpigiano che è alla guida della Chimar, gruppo industriale leader nel settore degli imballaggi, fondata nel 2000 assieme a suo padre Giovanni Arletti, attuale presidente del Gruppo e in cui lavora anche la mamma, Francesca Praudi quale responsabile amministrazione e finanza (CFO).

La nomina da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, porta la data del 2 giugno scorso, ma l’atto formale è stato pubblicato solo nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale: "La lettera del Prefetto mi è arrivata due settimane fa – prosegue Marco Arletti -. Qualche amico ha letto la notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sono iniziati ad arrivare i primi messaggi di congratulazioni. Ancora non so nulla di preciso sulla consegna ufficiale, solo che sarà entro novembre".

Un momento importante cui l’ad di Chimar andrà con tutta la sua famiglia, secondo lo stile che caratterizza la grande famiglia Arletti. "Ricevere questa onorificenza mi rende particolarmente felice perché è merito di un lavoro di squadra e di tutta la nostra famiglia: è a loro che la dedico".

Anche il sindaco Riccardo Righi si complimenta con Arletti: "Un’onorificenza che premia una storia imprenditoriale e personale fatta di lavoro, impegno e visione. Una nomina che valorizza l’innovazione e la capacità di rappresentare con orgoglio le radici carpigiane a livello nazionale e internazionale".

