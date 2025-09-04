Marco Baroni, "Qui e Ora". Ecco la sua nuova canzone

Era il 2007 quando partecipò al 57° Festival Di Sanremo arrivando in finale con il brano "L’immagine che ho di te". Da quel momento il cantautore sassolese Marco Baroni di strada ne ha fatta e tanta e domani, cinque setembre uscirà con il suo nuovo brano: ‘Qui e Ora’. Non solo: l’artista si esibirà con la band nella sua città natale, Sassuolo, con un concerto-evento al Teatro Carani sabato 27 dicembre 2025 e i biglietti sono già disponibili su vivaticket.

"Ho scritto ‘Qui e ora’ in pochi minuti, avevo sentito già la necessità di staccarmi dall’idea che tutto fosse confinato tra passato e presente, solo però poco tempo fa sono riuscito ad imprimere in parole e musica questa idea. Su 4 accordi – racconta Baroni. Il messaggio del pezzo non è altro che l’esortazione a concentrarsi sull’attimo presente, dato che, nel momento in cui stiamo facendo, pensando, ipotizzando una qualsiasi cosa, è già passato. E’ una canzone a cui tengo molto – sottolinea infine Marco Baroni, tre album all’attivo, centinaia di concerti ed esibizioni alle spalle e diverse esperienze musicali importanti. Il brano è in uscita da domani, appunto, su tutte le piattaforme digitali ed accompagnato dal videoclip visibile su YouTube. Il singolo farà parte del quarto album di inediti previsto per il 2026".

Marco Baroni è nato a Sassuolo nel 1983. Dopo svariati lavori tra cui il commesso dentro ad un negozio di dischi, pubblica i primi due singoli distribuiti da Warner Music. Partecipa nel 2007 appunto a Sanremo arrivando in finale e successivamente pubblica l’album "Marco Baroni" (EMI) da cui vengono estratti i singoli "La mia generazione", "L’immagine che ho di te" e "Marta Piange". Ha sempre sostenuto un’intensa attività live con centinaia di concerti. Nel 2015 pubblica "Una Corsa Senza Freni" (DMB) da cui vengono estratti i singoli "Aria Di Settembre" e "Il primo Natale" (N 1 nella classifica italiana indipendente radio) e continua la sua attività concertistica. Nel 2019 la sua canzone "Picchio Rosso" raggiunge 30.000 views su YouTube, Nel 2023 il terzo album "Luoghi Comuni" esce per Sorry Mom distribuito da Sony e porta l’artista in giro per la solita gincana di concerti. Dal disco vengono estratti i singoli "Cenere", "Piuma", "Bravissimo cantautore" e la ballad "Rapporti". Nel suo percorso artistico ha aperti i concerti degli amici Fabrizio Moro, Pier Cortese e Alberto Bertoli, inoltre ha scritto canzoni per altri artisti, da ricordare Nek (disco di platino con "E da qui" e successivamente Premio Lunezia con "Hey Dio" dal disco Filippo Neviani di cui Baroni è cp-autore di 5 brani), Alessio Bernabei (ex Dear Jack-disco d’oro), Matteo Camellini (The Voice), Cixi (X Factor 2012) e l’amico e collega Alberto Bertoli. "Qui e ora" è il primo estratto dal nuovo album, il quarto, che uscirà nel 2026.

v. r.